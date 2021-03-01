شكرا لقرائتكم خبر عن موعد سفر الزمالك لتونس لمواجهة الترجي في دوري أبطال أفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

تغادر بعثة فريق الكرة الأول بنادي الزمالك القاهرة في السادسة مساء الاربعاء المقبل متوجهة إلى تونس استعدادا لمواجهة الترجي الرياضي في دوري أبطال إفريقيا.

ومن المقرر أن يخوض الفريق مرانه ظهر اليوم نفسه بمقر النادي قبل السفر إلى تونس. ويواجه الزمالك فريق الترجي التونسي مساء السبت المقبل في الجولة الثالثة للمجموعة الرابعة بدور المجموعات الافريقي.

وكان جايمي باتشكيو المدير الفني لفريق الزمالك أعلن التشكيل الذي يخوض به لقاء وادي دجلة عند الساعة السابعة والنصف بتوقيت القاهرة مساء اليوم الأثنين.

وجاء التشكيل كالتالي: حراسة المرمى: محمود عبدالرحيم جنش، خط الدفاع: محمود علاء ومحمد عبدالغني وأحمد فتوح وحمزة المثلوثي. خط الوسط: فرجاني ساسي وطارق حامد ويوسف «أوباما» وإمام عاشور وأشرف بنشرقي. خط الهجوم: سيف الدين الجزيري. ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، محمد عواد وعبدالله جمعة ومحمود حمدي “الونش” ومحمد عبدالسلام ومحمد أشرف وحسام أشرف وحميد أحداد وأسامة فيصل ومروان حمدي.