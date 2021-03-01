شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك و وادي دجلة..باتشيكو يعلن تشكيل الفريق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، عن تشكيل الفريق لمواجهة وادي دجلة، في اللقاء المقرر له بعد قليل، على ستاد السلام، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة للدوري الممتاز.

وجاء تشكيل الزمالك كالتالي:-

حراسة المرمى: محمود عبدالرحيم “جنش”

خط الدفاع: محمود علاء ومحمد عبدالغني وأحمد فتوح وحمزة المثلوثي.

خط الوسط: فرجاني ساسي وطارق حامد ويوسف أوباما وإمام عاشور وأشرف بنشرقي.

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، محمد عواد وعبدالله جمعة ومحمود حمدي “الونش” ومحمد عبدالسلام ومحمد أشرف “روقا” وحسام أشرف وحميد أحداد وأسامة فيصل ومروان حمدي.