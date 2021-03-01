شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة سارة لـ«زيدان» فى ريال مدريد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - شارك الأوروجوايانى فيدى فالفيردى، والبرازيليان مارسيلو ورودريجو، وألفارو أودريوزولا، لليوم الثانى على التوالى فى مران ريال مدريد، ما يزيد من احتمالات عودتهم عقب التعافى من إصاباتهم، بما يخفف من حدة الغيابات التى يعانى منها المدرب الفرنسى زين الدين زيدان.

وتابع زيدان عن كثب عملية تعافى كل من اللاعبين الأربعة وإيقاعهم فى المران، وقد باتت لديهم فرصة للعودة إلى أرض الملعب فى المباراة المقبلة.

وكان اللاعبون الأربعة قد انضموا للتدريبات الجماعية للملكى، بعدما قطعوا شوطًا كبيرًا فى إطار برنامجهم التأهيلى للتعافى بشكل تام من إصاباتهم، وقد شاركوا اليوم فى المران الجماعى قبل أن يتخذ زيدان قراره بشأن قائمة اللاعبين الذين سيستدعيهم.

وبعدما افتقد «زيزو» فى الآونة الأخيرة جهود حوالى 9 لاعبين بسبب الإصابة، ستخف وطأة هذا الوضع، فقد تدرب البرازيلى ميليتاو والفرنسى كريم بنزيما على العشب ضمن جزء من المران، الذى أنهياه فى قاعة التدريبات الرياضية.

ولن يتمكن المهاجم الفرنسى من المشاركة فى مواجهة ريال سوسيداد، وسيعود إلى اللعب فى ديربى مدريد أمام أتلتيكو على ملعب واند متروبوليتانو، المقرر فى السابع من مارس الجارى.

أما القائد سيرجيو راموس ودانى كارفاخال والبلجيكى إيدين هازارد فقد تدربوا داخل منشآت المدينة الرياضية، فى الوقت الذى أنهى فيه اللاعبون المتاحون استعداداتهم للقاء ريال سوسيداد، ويأملون أن يواصلوا خلاله سلسلة نتائجهم الجيدة عقب الفوز فى جميع المواجهات التى خاضوها فى شهر فبراير.