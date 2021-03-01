شكرا لقرائتكم خبر عن أزمة جديدة فى «باريس سان جيرمان» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ظهر للمدرب الأرجنتينى، ماوريسيو بوكيتينو، المدير الفنى لباريس سان جيرمان متمرد جديد فى صفوف الفريق.

وكشفت صحيفة ليكيب الفرنسية أن اللاعب الهولندى ميتشل باكير، بدا منفعلا للغاية بعد مباراة ديجون، لعدم مشاركته.

وأضافت أن باكير قاطع لوهلة التدريبات البدنية للاعبين البدلاء بعد المباراة، وركل إحدى أدوات التدريب، مما دفع زميله ليفن كورزاوا للتدخل من أجل تهدئته.

ولفتت إلى أن الظهير الأيسر الهولندى، هدأ نسبيا مع الوقت، واعتذر لمدرب اللياقة البدنية، وواصل أداء التدريبات التأهيلية.

وابتعد باكير عن المشاركة أساسيا منذ تولى بوكيتينو المهمة مطلع العام الجارى، وجلس أمس بديلا لزميله الفرنسى، عبدو ديالو.

على جانب آخر، لم يجد ماوريسيو بوكيتينو، المدير الفنى لباريس سان جيرمان حرجا من انتقاد كيليان مبابى، مهاجم الفريق، وسط الإشادة باللاعب بعد الفوز على ديجون 4-0، فى الجولة 27 من الدورى الفرنسى.

وقال بوكيتينو فى تصريحات أبرزتها صحيفة «ليكيب» الفرنسية «مبابى لاعب استثنائى ورائع، لقد أحبط الجميع بأدائه أمام موناكو (خسر باريس 2-0)، لكننى لم أتحدث معه بعد هذه المباراة بشكل شخصى، فهو يتمتع بعقلية وشخصية مميزة، وتجاوز الأمر بهدوء تام، وعمل بكل جدية».

وعن الفوز على ديجون، أضاف المدرب الأرجنتينى: «أنا سعيد جدا بالأداء، ولكن لابد أن تكون الفرحة بحساب، لأنه تتبقى 11 مباراة أخرى فى الدورى، يجب أن نفوز بها، لذا الفوز على ديجون خطوة مهمة للمستقبل».

وأشاد المدير الفنى لسان جيرمان أيضا بأداء اللاعبين البدلاء، متما «ما قدمه هؤلاء اللاعبون متوقعا، لأنهم لا يلعبون كثيرا، ويجب أن يكونوا مستعدين للمشاركة فى أى وقت».

واعتمد بوكيتينو على عدة بدائل أمام ديجون، وهم دانيلو بيريرا، رافينيا ألكانتارا، جوليان دراكسلر، عبدو ديالو، ولاعب الوسط الشاب إدوارد ميشو.