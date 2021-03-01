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التلال والشعلة يحرزان بطولة الفئات العمرية للأندية لرفع الأثقال

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 1 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

أحرز فريقا التلال و الشعلة بطولة الجمهورية للاندية في لعبة رفع الاثقال لفئات الناشئين والشباب و الكبار التي نظمها الاتحاد العام لرفع الاثقال في قاعة نادي الوحدة بمدينة الشيخ عثمان بدعم من صندوق رعاية النشء والشباب لمدة ثلاثة أيام بمشاركة اندية وحدة عدن و التلال والشعلة ومركز عدن و هلال فوه من ساحل حضرموت والشرارة من لحج .

 

و أحرز فريق الشعلة بطولة فئة الكبار فيما أحرز فريق التلال بطولة فئتي الشباب و الناشئين بعد أن تنافس الرباعون على او.زان - 49 كجم ، 55 كجم ، 61 كجم ، 67 كجم ، 73 كجم ، 81 كجم كجم ، كجم ، 96 كجم ، 102 كجم ، 109 كجم .

 

و أسفر ترتيب الفرق الحائزة على المركز الثلاثة الأوائل على النحو التالى :

 

في فئة " الكبار "

المركز الأول نادي الشعلة

المركز الثاني نادي وحدة عدن

المركز الثالث نادي الشرارة لحج

 

و في فئة الشباب

المركز الأول نادي التلال

المركز الثاني نادي الشعلة

المركز الثالث نادي وحدة عدن

 

و في فئة الناشئين

 

المركز الأول نادي التلال

المركز الثاني نادي وحدة عدن

المركز الثالث نادي الشعلة

 

و في ختام فعاليات البطولة قام وكيل وزارة الشباب والرياضة لقطاع خالد صالح حسين و مدير عام النشاط الرياضي بوزارة الشباب والرياضة رائد علي نعمان و رئيس الاتحاد العام للإعلام الرياضي الدكتور جميل طربوش و نائب رئيس الإتحاد العام لرفع الأثقال منير الدين حمود من قيادات الاندية والاتحادات بعدن بتكريم الفائزين بالمراكز الثلاثة الأوائل في مختلف الفئات العمرية و الجهات المساهمة في انجاح البطولة.

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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