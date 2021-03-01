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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر التلال والشعلة يحرزان بطولة الفئات العمرية للأندية لرفع الأثقال والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 1 مارس 2021
متابعات_ الخليج 365
أحرز فريقا التلال و الشعلة بطولة الجمهورية للاندية في لعبة رفع الاثقال لفئات الناشئين والشباب و الكبار التي نظمها الاتحاد العام لرفع الاثقال في قاعة نادي الوحدة بمدينة الشيخ عثمان بدعم من صندوق رعاية النشء والشباب لمدة ثلاثة أيام بمشاركة اندية وحدة عدن و التلال والشعلة ومركز عدن و هلال فوه من ساحل حضرموت والشرارة من لحج .
و أحرز فريق الشعلة بطولة فئة الكبار فيما أحرز فريق التلال بطولة فئتي الشباب و الناشئين بعد أن تنافس الرباعون على او.زان - 49 كجم ، 55 كجم ، 61 كجم ، 67 كجم ، 73 كجم ، 81 كجم كجم ، كجم ، 96 كجم ، 102 كجم ، 109 كجم .
و أسفر ترتيب الفرق الحائزة على المركز الثلاثة الأوائل على النحو التالى :
في فئة " الكبار "
المركز الأول نادي الشعلة
المركز الثاني نادي وحدة عدن
المركز الثالث نادي الشرارة لحج
و في فئة الشباب
المركز الأول نادي التلال
المركز الثاني نادي الشعلة
المركز الثالث نادي وحدة عدن
و في فئة الناشئين
المركز الأول نادي التلال
المركز الثاني نادي وحدة عدن
المركز الثالث نادي الشعلة
و في ختام فعاليات البطولة قام وكيل وزارة الشباب والرياضة لقطاع الرياضة خالد صالح حسين و مدير عام النشاط الرياضي بوزارة الشباب والرياضة رائد علي نعمان و رئيس الاتحاد العام للإعلام الرياضي الدكتور جميل طربوش و نائب رئيس الإتحاد العام لرفع الأثقال منير الدين حمود من قيادات الاندية والاتحادات الرياضية بعدن بتكريم الفائزين بالمراكز الثلاثة الأوائل في مختلف الفئات العمرية و الجهات المساهمة في انجاح البطولة.