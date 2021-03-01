الدوري الإسباني: ريال مدريد يتحدى سوسييداد لاستعادة الوصافة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 1 مارس 2021

يخوض ريال مدريد مواجهة قوية، عندما يستضيف نظيره ريال سوسييداد، اليوم الإثنين، على ملعب "ألفريدو دى ستيفانو"، ضمن منافسات الجولة 25 من مسابقة الدوري الإسباني. يدخل الريال مدريد مواجهة الليلة وهو يملك في رصيده 52 نقطة، احتل بهم المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري، بفارق نقطة وحيدة خلف غريمه التقليدي برشلونة، صاحب المركز الثانى برصيد 53 نقطة، فيما يغرد أتلتيكو مدريد منفرداً بالصدارة، في حين يحتل ريال سوسيداد المركز الخامس برصيد 42 نقطة. ويسعى مدريد لمواصلة انتصاراته في "الليغا"، بعدما فاز "الملك" على بلد الوليد، في الجولة الماضية 1-0، في المباراة التي أقيمت على ملعب "نويفو خوسيه زوريلا". ويفتقد "الميرنغي" لمجهودات النجم البرازيلي مارسيلو، والفرنسي كريم بنزيما، ليغيبوا عن قائمة ريال مدريد، رغم عودتهم للتدريبات الجماعية للفريق، حيث لا يرغب المدرب الفرنسي في المخاطرة بهم في مواجهة اليوم. وضمت قائمة ريال مدريد لمواجهة ريال سوسييداد 21 لاعباً. من جانبه، أكد الفرنسي زين الدين زيدان صعوبة مباراة ريال سوسييداد، وقال خلال المؤتمر الصحافي الخاص بالمباراة: "نحن نعلم صعوبة المباراة التي سنخوضها، سنلعب ضد فريق يعرف كيف يلعب ويقوم بعملٍ جيد جدًاً، علينا الاستمرار في التحسن". وأضاف: "فريقنا يعلم دائماً كيف ينتصر في الأوقات الصعبة؟، لطالما كان الأمر كذلك، نحن نعلم أنه هنالك صعوبات خلال الموسم، ولكن بالطبع هنالك لحظات جيدة كذلك، لكن الموسم لا زال طويل ومتبقي الكثير من المباريات، لم نفز بأي شيء بعد لذلك علينا المواصلة". وتابع: "نحن حالياً أمام أسبوع حاسم، لا أعلم ما الذي سيحدث ولا يتعين علينا النظر لذلك، ما سأقوله هو أن هناك 42 نقطة على المحك، وهدفنا تحقيق أعلى رصيد ممكن من النقاط".

