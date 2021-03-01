إبراهيموفيتش يغيب عن مواجهتي أودينيزي وفيرونا للإصابة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 1 مارس 2021

ذكرت تقارير وسائل إعلام إيطالية اليوم الإثنين، أن مهاجم ميلان زلاتان إبراهيموفيتش، سيغيب لفترة عن المباريات بعد إصابته في العضلة الضامة في الفوز 2-1 على روما". وخرج إبراهيموفيتش، هداف ميلان هذا الموسم، مصاباً خلال المواجهة يوم الأحد، وأكد المدرب ستيفانو بيولي عقب المباراة أن اللاعب يعاني من إصابة عضلية وسيتم تقييم حالته اليوم الأثنين. وقالت وسائل إعلام إيطالية إن "الفحوص أظهرت إصابة إبراهيموفيتش في العضلة الضامة، وسيتم تقييم حالته مجدداً بعد عشرة أيام". ومن المتوقع أن يغيب إبراهيموفيتش عن مواجهتي أودينيزي وفيرونا في الدوري. ويحتل ميلان المركز الثاني في الدوري متأخراً بأربع نقاط عن غريمه إنتر. وسيلتقي مع مانشستر يونايتد في دور الـ16 للدوري الأوروبي. وستقام مباراة الذهاب في 11 مارس (آذار). ولم يتضح حتى الآن ما إذا كان المهاجم البالغ عمره 39 عاماً سيكون لائقا لموقعة أولد ترافورد.

