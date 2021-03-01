القبض على رئيس برشلونة السابق بارتوميو

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 1 مارس 2021

قامت قوات الشرطة الكاتالونية، بإلقاء القبض على رئيس نادي برشلونة المستقيل، جوسيب ماريا بارتوميو، للتحقيق معه في اتهامات بالفساد المالي والإداري، خلال فترة ولايته لـ"البلاوغرانا". كانت الشرطة الإسبانية حضرت إلى مقر برشلونة، صباح اليوم الإثنين، للتفتيش داخل مكاتب النادي، كما قامت باعتقال بعض الإداريين للنادي. وبحسب إذاعة "RAC1"، فإن الشرطة الكاتالونية وصلت في وقت مبكر من اليوم، وبشكل مفاجئ إلى مقر نادي برشلونة، وقامت بإخراج جميع الموظفين لإجراء التفتيش. وبعد دقائق من نهاية التفتيش، قامت قوات الشرطة بإلقاء القبض على الرئيس التنفيذي السابق لمجلس إدارة جوسيب ماريا بارتوميو، أوسكار غراو، ومدير الخدمات القانونية، غوميز بونتي، في إطار التحقيقات في قضية الفساد "برسا غيت". وأكدت الإذاعة أنه في الوقت نفسه، وفي مكان آخر، تم القبض على بارتوميو، وخومي ماسفيرير، الذي كان في منصب المستشار السابق لرئيس برشلونة. وتم الكشف عن قضية "برسا غيت" في العام الماضي، عندما تم اكتشاف تعاقد إدارة برشلونة مع شركة "I3 Ventures"، لمتابعة ما يثار حول النادي عبر مواقع التواصل الاجتماعي بمقابل مادي، قد يكون أعلى بمراحل من المعتاد، وتم إبعاد الأمر عن الجهات المختصة للمراجعة. وبالإضافة إلى الجانب الاقتصادي في القضية، فإن هناك شق جنائي آخر، وهو التعاقد مع شركة استشارات مقابل مليون يورو، كانت تقوم بمهاجمة مرشحين سابقين بالانتخابات، وأيًا لاعبين مثل ميسي وبيكيه عبر مواقع التواصل الاجتماعي لتشويه صورتهم.

