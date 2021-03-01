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مضر بطلاً لكأس الأمير سلطان لكرة اليد

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جدة - خالد شويل - توج رئيس الاتحاد السعودي لكرة اليد خالد الرشيد، نادي مضر بلقب بطولة كأس الأمير سلطان بن فهد لكرة اليد للموسم الرياضي 2020-2021، للمرة الثانية له على التوالي والثالثة في تاريخه، بعد فوزه على الخليج بنتيجة (27-22) في المباراة النهائية للبطولة التي جمعتهما اليوم (الاثنين) على صالة وزارة بالدمام، بحضور أعضاء مجلس إدارة الاتحاد.

وشهدت الدقائق الخمس الأولى من اللقاء تقدم مضر بفارق 3 أهداف (5-2)، بعد ذلك بدأ الخليج في تقليص الفارق حتى وصل لنقطة التعادل (7-7) عند الدقيقة 12 من عمر الشوط الأول، واستمرت المباراة سجالاً بين الطرفين حتى الدقائق الأخيرة التي شهدت عودة مضر للتقدم من جديد بفارق 3 أهداف (15-12) انتهى على إثرها الشوط الأول.

واصل مضر تقدمه وتوسيع الفارق التهديفي في الشوط الثاني على الرغم من محاولات الخليج للعودة، حتى انتهت المباراة بفوز مضر (27-22)، وتم تتويجه بالكأس والميداليات الذهبية، وحصل الخليج على المركز الثاني والميداليات الفضية.

ويعتبر اللقب الثالث تاريخياً لنادي مضر بالسجل الذهبي لأبطال بطولة الكأس، بعدما حققه الموسم الماضي (2019-2020)، إضافة لموسم (2013-2014)، والـ11 له على مستوى البطولات المحلية (3 بطولات دوري ممتاز، 5 بطولات نخبة، 3 بطولات كأس).


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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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