شكرا لقرائتكم خبر عن مضر بطلاً لكأس الأمير سلطان لكرة اليد والان مع التفاصيل
وشهدت الدقائق الخمس الأولى من اللقاء تقدم مضر بفارق 3 أهداف (5-2)، بعد ذلك بدأ الخليج في تقليص الفارق حتى وصل لنقطة التعادل (7-7) عند الدقيقة 12 من عمر الشوط الأول، واستمرت المباراة سجالاً بين الطرفين حتى الدقائق الأخيرة التي شهدت عودة مضر للتقدم من جديد بفارق 3 أهداف (15-12) انتهى على إثرها الشوط الأول.
واصل مضر تقدمه وتوسيع الفارق التهديفي في الشوط الثاني على الرغم من محاولات الخليج للعودة، حتى انتهت المباراة بفوز مضر (27-22)، وتم تتويجه بالكأس والميداليات الذهبية، وحصل الخليج على المركز الثاني والميداليات الفضية.
ويعتبر اللقب الثالث تاريخياً لنادي مضر بالسجل الذهبي لأبطال بطولة الكأس، بعدما حققه الموسم الماضي (2019-2020)، إضافة لموسم (2013-2014)، والـ11 له على مستوى البطولات المحلية (3 بطولات دوري ممتاز، 5 بطولات نخبة، 3 بطولات كأس).