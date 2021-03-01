بالميراس يقترب من التتويج بكأس البرازيل

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وضع فريق بالميراس قدما على منصة التتويج بلقب بطولة كأس البرازيل بعدما تغلب على جريميو 1 / 0 صباح أمس في ذهاب الدور النهائي.

وحسم بالميراس المباراة بهدف سجله جوستافو جوميز في الدقيقة الـ32، قبل أن يطرد زميله لوران جارسيا تيكسيرا من صفوف الفريق في الدقيقة الـ55.

ويلتقي الفريقان إيابا مساء الأحد المقبل على أن يتوج الفائز في مجموع المباراتين باللقب.

ويتطلع بالميراس إلى التتويج بلقب الكأس للمرة الرابعة، حيث توج به في أعوام 1998 و2012 و2015، بينما يأمل جريميو في انتزاع اللقب السادس له في البطولة ليعادل رقم كروزيرو الأكثر تتويجا بلقب الكأس.