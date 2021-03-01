شكرا لقرائتكم خبر عن شفيونتيك تقترب من العشر الأوليات في تصنيف لاعبات التنس والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اقتربت البولندية إيغا شفيونتيك من نادي العشر الأوليات في التصنيف العالمي للاعبات كرة المضرب المحترفات، الصادر الاثنين، عقب تتويجها بلقب دورة أديلايد الأسترالية الدولية، السبت.

وارتقت بطلة رولان غاروس، ثانية البطولات الأربع الكبرى العام الماضي، ثلاثة مراكز وباتت في المرتبة الخامسة عشرة برصيد 3483 نقطة في أفضل تصنيف في مسيرتها الاحترافية.

وتوجت شفيونتيك بثاني لقب في مسيرتها الاحترافية إثر تغلبها على السويسرية بليندا بنتشيتش 6-2 و6-2 في المباراة النهائية.

من جهتها، صعدت الأمريكية الواعدة كوكو غوف (16 عاماً) 14 مركزاً، وصارت في المرتبة الثامنة والثلاثين بعد خروجها من دور الأربعة للدورة الأسترالية، وهو أفضل تصنيف في مسيرتها الاحترافية أيضاً.

ولم يطرأ أي تعديل على المراكز الـ14 الأولى في التصنيف العالمي الذي تتصدره الأسترالية آشلي بارتي أمام اليابانية ناومي أوساكا المتوجة بباكورة الجراند سلام هذا العام، عندما أحرزت لقب بطولة أستراليا السبت قبل الماضي للمرة الثانية في مسيرتها بعد الأولى عام 2019.

تصنيف العشر الأوليات:

1- الأسترالية آشلي بارتي 9186 نقطة

2- اليابانية ناومي أوساكا 7835

3- الرومانية سيمونا هاليب 7255

4- الأمريكية صوفيا كينين 5760

5- الأوكرانية إيلينا سفيتولينا 5370

6- التشيكية كارولينا بليشكوفا 5205

7- الأمريكية سيرينا وليامس 4915

8- البيلاروسية آرينا سابالينكا 4810

9- الكندية بيانكا أندرييسكو 4735

10- التشيكية بترا كفيتوفا 4571