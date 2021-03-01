شكرا لقرائتكم خبر عن غوفان يتوج بلقب مونبلييه للتنس والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تُوّج البلجيكي دافيد غوفان المصنف ثانياً بلقب بطل دورة مونبلييه الدولية الفرنسية للتنس بتغلبه على الإسباني روبرتو باوتيستا-آغوت الثاني 5-7 و6-4 و6-2 الأحد في المباراة النهائية.

وهو اللقب الخامس لغوفان والخامس عشر عالمياً في مسيرته الاحترافية، والأول منذ تتويجه بدورة طوكيو عام 2017 عندما بلغ المركز السابع في التصنيف العالمي.

وبدأ باوتيستا المصنف 13 عالمياً المباراة بأفضل طريقة ممكنة عندما كسر إرسال غوفان في الشوط الرابع، لكن البلجيكي رد التحية في الشوط التاسع ثم أدرك التعادل 5-5، بيد أن الإسباني كسر إرساله مباشرة ليتقدم 6-5 ثم حسم المجموعة لمصلحته 7-5.

واستعاد غوفان توازنه في المجموعة الثانية، وضرب بقوة في بدايتها عندما كسر إرسال باوتيستا وحافظ على تقدمه حتى أنهاها لمصلحته 6-4. وحافظ غوفان على أفضليته في المجموعة الثالثة الحاسمة كاسراً إرسال الإسباني في الشوطين الأول والخامس لينهيها لمصلحته 6-2.

وقال غوفان بعد فوزه: لقد قدمت كل ما لدي، في المباراة النهائية عليك اغتنام الفرص، هذا ما فعلته، لقد عشت أياماً وأسابيع صعبة؛ لذا أنا سعيد بالعودة إلى هذا المستوى.