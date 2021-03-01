شكرا لقرائتكم خبر عن 310 أسابيع في القمة .. ديوكوفيتش يعادل رقم فيدرر والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عادل الصربي نوفاك ديوكوفيتش الفائز للمرة التاسعة في مسيرته ببطولة استراليا المفتوحة لكرة المضرب، أولى البطولات الاربع الكبرى، الرقم القياسي في تصدر تصنيف اللاعبين المحترفين، ليتساوى مع السويسري روجيه فيدرر بعد بقائه على القمة على مدى 310 أسابيع.

وبات الانفراد بالرقم القياسي مسألة وقت ليس إلا، لأن الصربي يملك 12030 نقطة في الترتيب الصادر الإثنين، ولا يستطيع مطارده الإسباني رافايل نادال (9850 نقطة) والروسي دانييل مدفيديف (9735) اللحاق به في المدى المنظر.

وكان ديوكوفيتش حقق فوزاً سهلاً على مدفيديف بالذات في نهائي بطولة استراليا 7-5 و6-2 و6-2 في 21 فبراير، ليرفع رصيده إلى 18 لقباً كبيراً ويقترب من الرقم القياسي الموجود في حوزة نادال وفيدرر مع 20 لقباً.

ترتيب العشرة الأوائل (الاول من مارس 2021):

1- الصربي نوفاك ديوكوفيتش 12030 نقطة

2- الإسباني رافايل نادال 9850

3- الروسي دانييل مدفيديف 9735

4- النمساوي دومينيك تيم 9125

5- السويسري روجيه فيدرر 6630

6- اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس 6595

7- الألماني الكسندر زفيريف 5615

8- الروسي أندري روبليف 4609

9- الأرجنتيني دييغو شفارتسمان 3480

10- الإيطالي ماتيو بيريتيني