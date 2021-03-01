الفيفا يتدخل في انتخابات رئاسة «الكاف»

الشارقة - اميمة ياسر -

أفادت تقارير مغربية بأن هناك اتجاه داخل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لتزكية الجنوب أفريقي باتريس موتسيبي ليصبح رئيس الاتحاد الإفريقي "كاف" خلال الفترة المقبلة.

وذكر موقع "البطولة" المغربي أنه قد عقد اجتماع في العاصمة المغربية الرباط، يومي السبت والأحد الماضيين، بحضور موتسيبي والثلاثي المرشح ضده لرئاسة كاف.

وسبق للرباعي موتسيبي، أوجستين سنجور من السنغال، جاك أنوما من كوت ديفوار وأحمد ولد يحيى من موريتانيا، أن أعلنوا نيتهم الترشح على مقعد رئاسة كاف.

وأشار الموقع إلى أن الاجتماع حضره مندوبين من الاتحاد الدولي، وأثير خلاله سيناريو لدعم موتسيبي لرئاسة كاف بالتزكية وبالاتفاق بين كل المرشحين على المقعد.

وأوضح الموقع أن السيناريو في حالة تنفيذه سيكون قبل حلول يوم 12 مارس الجاري الذي يعد موعدًا لانعقاد الجمعية العمومية لكاف في المغرب، والتي سيتم خلالها إجراء الانتخابات.