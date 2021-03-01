حكاية مشجعة زملكاوية باعت قرطها الذهبي لتجديد عقد «ساسي»: التقت باللاعب ووعدها بالبقاء.. والسيدة:« بعشق النادي وبعت حلقي وكملت بـ60 جنيه من جيبي»

الشارقة - اميمة ياسر - حكاية عشق جديدة لنادي الزمالك بطلتها سيدة تدعى سوزان محمد قنديل، حيث ذهبت السيدة لمقر النادي ومعها مبلغ بسيط من المال عبارة عن ثمن قرطها الذهبي الذي باعته لتتبرع به لصالح النادي، من أجل أن تساهم في تجديد عقد النجم التونسي فرجاني ساسي.

وأمتلأت صفحات مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضي لحكاية السيدة التى تبرعت بقرطها الذهبي لصالح الزمالك، بين مؤيد ومعارض.

كواليس بيع قرطها الذهبي

كشفت السيدة سوزان محمد قنديل، مشجعة نادي الزمالك، عن كواليس بيع قرطها الذهبي، لتتبرع بثمنه لإدارة نادي الزمالك، للمساهمة في تجديد عقد لاعب خط الوسط التونسي فرجاني ساسي، ولقاءها مع نجم القلعة البيضاء قبل مران الفريق أمس الأحد.

عندي 60 سنة وبتفرج علىة الزمالك من عمر 6 سنوات

قالت السيدة سوزان محمد قنديل، إحدى مشجعات النادي خلال استضافتها ببرنامج «زملكاوي» عبر شاشة قناة نادي الزمالك: «أنا عندي 60 سنة، بتفرج على المباريات لوحدي، منذ كان عمري 6 سنوات، والدي كان زملكاوي جدا وأعرف جميع نجوم الزمالك، بينما إخوتي كانوا لا يريدون أن أشجع الزمالك».

أول مرة اذهب للزمالك

واضافت: «هذه أول مرة أذهب فيها لنادي الزمالك، خلال الفترة الماضية، وشعرت بتوتر في النادي خلال الفترة الأخيرة، فذهبت لبيع قرط ذهبي خاص بي مقابل 940 جنيها، وقمت بوضع 60 جنيها من جيبي، وذهبت للنادي ليقولوا لي أن الإدارة لديها اجتماع ولا أستطيع الدخول أو مقابلتهم، وناديت على جمال عبدالحميد وقولت له أريد تدعيم فرجاني ساسي لأني بحبكم جدا».

أريد بقاء جميع اللاعبين

وأكملت: «أريد بقاء جميع اللاعبين في صفوف الزمالك، مثل عبدالله جمعة، فرجاني ساسي، أشرف بن شرقي، وزيزو، وأبلغت رئيس النادي بأنني أتمنى ألا يتم التفريط في أي لاعب، فهم شئ كبير بالنسبة لنا، وأنا على استعداد للسفر في مصر وبيع التيشرتات للنادي للحفاظ على نجوم الفريق».

رئيس نادي الزمالك

وأوضحت: «المستشار هشام إبراهيم قال لي نحن الذين يجب علينا تكريمي وليس العكس، وأبلغته أنني أتمنى بقاء جميع نجوم الفريق، حتى محمد أوناجم الذي رحل عن الفريق معاراً إلى الوداد، لأنه لاعب كويس».

1000 جنيه نقطة في بحر

وواصلت: «الـ 1000 جنيه نقطة في بحر، ولن يفعلوا شئ، لكن أريد أن يكون جميع الزملكاوية في ضهر نادي الزمالك، بعشق النادي منذ 60 عاماً، أعضاء اللجنة رفضوا أخذ الفلوس، ولكنهم منحوني شعار النادي وميدالية، ما فعلته شئ صغير لكنه قد يجعل فرجاني يتمسك بالنادي، لأن جمهوره بيحبه».

قابلت ساسي وقولتله على اللي جوايا كله

وتابعت: «قابلت ساسي وقولتله على اللي جوايا كله، قبل رأسي وقالي حاضر، وقولتله لا ترحل عن النادي أرجوك، كلنا نحبك، وهو محترم بشكل زائد عن اللزوم، وقابلت عبد الحليم علي ومعظم اللاعبين، ومنحت ساسي زجاجة عطر غالية عندي هدية له، وجنش قالي ادعيلنا يا حجة».

ساسي يستقبل السيدة سوزان

استقبل لاعب نادي الزمالك المصري، فرجاني ساسي، سوزان محمد قنديل، إحدى مشجعات "القلعة البيضاء"، والتي كانت قد كشفت عن تبرعها بثمن قرطها الذهبي الذي باعته لصالح النادي، لتجديد عقد النجم التونسي.

والتقت سوزان مع ساسي على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة، استعدادا للقاء الزمالك ووادي دجلة في الجولة الرابعة عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز، التي من المقرر إقامتها الاثنين على أرضية ملعب ستاد القاهرة الدولي.

وحسبما ذكر موقع "الوطن سبورت"، فقد طالبت سوزان ساسي، بتجديد عقده مع نادي الزمالك، ووعدها الأخير بالبقاء من أجل جماهير الأبيض.

وكانت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك قد تفاجأت بقدوم سوزان إلى مقر الفريق ومعها مبلغ بسيط من المال عبارة عن ثمن قرطها الذهبي الذي باعته لتتبرع به لصالح النادي.