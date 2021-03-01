شكرا لقرائتكم خبر عن المطراوى يقود تأهيل مستبعدى الزمالك من مواجهة دجلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، المستبعدون من قائمة مباراة وادي دجلة، تدريبات تأهيلية تحت إشراف عمرو المطراوى أخصائي التأهيل وإصابات الملاعب، حيث يوجد مستبعدون لأسباب فنية وآخرون بسبب الإجهاد والإصابات.

ويلتقى الزمالك مع نظيره وادى دجلة فى السابعة والنصف مساء اليوم، باستاد السلام، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة للدوري الممتاز.

واستبعد من قائمة الزمالك كل من محمد أبو جبل لأسباب فنية، وأحمد سيد زيزو الذى يعانى من الإجهاد، وحازم إمام ومحمود عبد الرزاق شيكابالا للإصابة.

وحرص عمرو المطراوى على خضوع اللاعبين المستبعدين لبرنامج تأهيل فى إطار اعدادهم للمباراة المقبلة أمام الترجي الرياضي التونسى فى إطار مواجهات الجولة الثالثة من المجموعة الرابعة لدور المجموعات من مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

وتضم قائمة الزمالك فى مباراة وادى دجلة كلاً من..

حراسة المرمى : محمود عبد الرحيم "جنش" ومحمد عواد.

خط الدفاع : محمود علاء ومحمد عبد الغني ومحمود حمدي “الونش” ومحمد عبد السلام وعبد لله جمعة وأحمد فتوح و حمزة المثلوثي.

خط الوسط : فرجاني ساسي وطارق حامد ويوسف "أوباما" ومحمد أشرف "روقا" واسلام جابر وإمام عاشور وأشرف بن شرقي.

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري وحميد أحداد ومروان حمدي وحسام أشرف وأسامة فيصل.

ويتصدر الزمالك قمة جدول الدورى الممتاز برصيد 29 نقطة بعدما لعب 12 مباراة فاز فى 9 لقاءات وتعادل مرتين وخسر لقاء وحيدا أمام غزل المحلة وسجل لاعبوه 21 هدفا وتلقت شباكه 6 أهداف ومازال لديه لقاء مؤجل مع غريمه الأهلى.