شكرا لقرائتكم خبر عن إنبى يتقدم على الاتحاد السكندرى بهدف فى الشوط الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم فريق إنبي بالهدف الأول فى مرمى الاتحاد السكندري فى الشوط الأول من اللقاء الذي يجمع الفريقين، اليوم، الاثنين، باستاد الإسكندرية، والمؤجل من منافسات الأسبوع الرابع لمسابقة الدوري المصري الممتاز، وأحرز هدف إنبى رامى صبرى من ضربة جزاء في الدقيقة 13 من زمن المباراة.

وبدأ الاتحاد المباراة بتشكيل يضم كلا من: "محمد صبحي، داميون لوى، عبد الغنى محمد، عمار حمدى، صبري رحيل، خالد الغندور، مروان عطية، أحمد نبيل مانجا، فوزي الحناوي، رزاق سيسيه، ايمانويل اوكوي".

واضطر العميد لضم صبري رحيل، ظهير أيسر الفريق السكندري، المستبعد من قائمة الفريق قبل مباراة دجلة الماضية، إلى معسكر سيد البلد لتعويض غياب السيد سالم الذي غادر المعسكر بعد وفاة والده مساء الأحد.

فيما جاء تشكيل إنبي كالتالي: حراسة المرمى: محمود جاد، وخط الدفاع: رامي صبري، إبراهيم يحيى، علي فوزي، مصطفى داويدر، وخط الوسط: صلاح ريكو، أحمد قاسم، كريم فؤاد، عبد الرحمن عامر ، وخط الهجوم: دينو بيتر، إيبوكا.

ويحتل الاتحاد السكندرى المركز العاشر بجدول ترتيب الدورى برصيد 18 نقطة بعد أن لعب 12 مباراة فاز فى 5 وتعادل فى 3 وخسر 4 مواجهات وسجل لاعبوه 15 هدفاً وتلقت شباكه 17 هدفاً، ومازال لديه مباراتين مؤجلتين بخلاف لقاء اليوم، ويحتل إنبى المركز الثامن برصيد 19 نقطة بعد أن لعب 12 مباراة فاز في 5 وتعادل في 4 وخسر 3 لقاءات وسجل لاعبوه 16 هدفا وتلقت شباكه 14 هدفا ومازال لديه مباراتان مؤجلتان بخلاف لقاء اليوم.

تاريخيا، تحمل مواجهة اليوم الرقم 34 بين الفريقين في مسابقة الدوري، كانت الغلبة لمصلحة الفريق البترولي بتحقيق 17 فوزا مقابل 7 فقط لزعيم الثغر، وانتهت 9 مباريات أخرى بالتعادل منها 6 سلبيا، تم تسجيل 59 هدفا فقط منها 39 هدفا لإنبى مقابل 20 فقط للاتحاد.