شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يُحدد السادسة مساء الأربعاء موعدًا للسفر إلى تونس لمواجهة الترجي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تغادر بعثة فريق الكرة الأول بنادى الزمالك القاهرة فى السادسة مساء الأربعاء المقبل متوجهة إلى تونس، استعدادا لمواجهة الترجي التونسى، ويحل الأبيض ضيفا على الترجي السبت المقبل، فى اللقاء المقرر له السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثالثة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

واستقر الجهاز الفنى بقيادة البرتغالى جايمى باتشيكو على خوض الفريق مرانه الجماعى صباح الأربعاء قبل السفر إلى تونس، وعدم السفر صباحا ثم خوض التدريب مساء يوم الأربعاء فى تونس لعدم تعرض اللاعبين للإجهاد.

ويغادر فريق نادي الزمالك القاهرة متوجهًا إلى تونس، على متن طائرة خاصة، كما يترأس البعثة اللواء عماد عبد العزيز رئيس اللجنة المكلفة بإدارة النادى.

كما قرر الدكتور محمد أسامة طبيب الزمالك السفر إلى تونس غدًا الثلاثاء، وقبل سفر البعثة لمتابعة أحوال الفندق الذي ستقيم فيه البعثة، والتدابير الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

وكان الزمالك مع مولودية الجزائر سلبيا في الجولة الأولى لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، ثم تعادل بنفس النتيجة مع تونجيت السنغالى خارج ملعبه، ليتواجد الأبيض بالمركز الثالث بالمجموعة الرابعة خلف الترجي التونسي المتصدر برصيد 4 نقاط ومن خلفه مولودية الجزائر المتواجد بالمركز الثاني برصيد نقطتين، ويتفوق على الزمالك بفارق الأهداف بينما يتذيل بطل السنغال المجموعة برصيد نقطة وحيدة.