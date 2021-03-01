تشكيل الزمالك.. الجزيري مُهاجمًا وجنش حارسًا أمام وادي دجلة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

أعلن البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لنادي الزمالك تشكيل فريقه استعدادًا لمواجهة فريق وادي دجلة ضمن منافسات الجولة 14 في بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويستمر الحارس محمود عبدالرحيم "جنش" في مركز حراسة المرمى، بينما يجلس محمد عواد على مقاعد البدلاء، بينما يشارك سيف الجزيري مهاجمًا وحيدًا.

وجاء تشكيل الأبيض كالتالي:

حراسة المرمى: محمود جنش

خط الدفاع: أحمد أبوالفتوح، محمود علاء، محمد عبدالغني، حمزة المثلوثي

خط الوسط: طارق حامد، فرجاني ساسي

ثلاثي ما قبل المهاجم: إمام عاشور، يوسف أوباما، أشرف بنشرقي

المهاجم: سيف الجزيري

ويتصدر الزمالك جدول ترتيب الدوري المصري مؤقتاً برصيد 29 نقطة بفارق 5 نقاط عن الأهلي الذي لعب مباراتين أقل لو فاز بهما سيستعيد الصدارة عند التساوي مع الأبيض في نفس عدد المباريات.