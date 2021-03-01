ماريو سالاس يُعلن تشكيل وادي دجلة لمواجهة الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رامي بشاي:

أعلن ماريو سالاس المدير الفني لفريق وادي دجلة تشكيل فريقه، لمواجهة الزمالك، مساء اليوم الإثنين، في إطار منافسات الجولة الـ 14 بدوري we المصري.

وجاء تشكيل وادي دجلة على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد عبد المنصف

خط الدفاع: يعقوبو، ابراهيم ريعو، محمود مرعي، أحمد مجدي.

خط الوسط: محمد هلال، أحمد سعيد، محمد رضا.

خط الهجوم: رودني أنطوي، جورجينو، صلاح أمين.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من:

" مسعد عوض، محمد جمال، محمد عبد العاطي، حسام عرفات، صالح نصر، كالديرون، بسام وليد، إبراهيم عايش، كريم محمد".

ويحتل فريق الزمالك المركز الأول بجدول ترتيب الدوري برصيد 29 نقطة، بينما يتواجد وادي دجلة في المركز الأخير برصيد 7 نقاط.