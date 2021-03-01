قبل لقاء الترجي.. طبيب الزمالك يسافر لتونس لمتابعة الإجراءات الاحترازية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رامي بشاي:

يسافر محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي بنادي الزمالك، برفقة حمادة الدالي إداري الفريق، إلى تونس صباح غد الثلاثاء، ليسبقا بعثة الفريق قبل مواجهة الترجي التونسي.

ويأتي سفر طبيب الزمالك إلى تونس، من أجل متابعة أحوال الفندق الذي ستقيم فيه البعثة، والتدابير الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

ويسعى طبيب الزمالك لعدم ترك أي مجال للصدفة في الرحلة، لتفادي إصابة أي لاعب بفيروس كورونا.

ويواجه الزمالك بنظيره وادي دجلة، في المباراة المقرر لها مساء اليوم، على ستاد السلام، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة للدوري الممتاز.

ويحل الزمالك ضيفا على الترجي التونسي، يوم السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الثالثة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.