تقارير تركية: مصطفى محمد تكفل براتبه كاملًا مع جالاتا سراي بخمسة أهداف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:

أكدت تقارير صحفية تركية، أن الأهداف التي سجلها مصطفى محمد مهاجم جالاتا سراي، تكلفت بدفع راتبه كاملًا عن فترة إعارته من الزمالك لمدة موسم ونصف الموسم.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة سبور هابر التركية، فإن جالاتا سراي سيحصل على مبلغ 8.1 مليون ليرة "ما يعادل مليون و125 ألف دولار أمريكي" كمكافأة لصدارته للدوري المحلي في الأسابيع الماضية.

وأشارت الصحيفة إلى أن الأهداف التي سجلها مصطفى محمد مع جالاتا سراي في المباريات الماضية كان سببًا مباشرًا في حصد تسع نقاط للفريق مما أدى إلى بقاءه متصدرًا للدوري.

وأوضحت الصحيفة أن أهداف المهاجم المصري التي تسببت في الصدارة كانت نفسها سببًا في تحصيل قيمة المكافأة التي تمثل راتب اللاعب حتى نهاية فترة إعارته بإنتهاء الموسم المقبل.

ويلعب مصطفى محمد على سبيل الإعارة في جالاتا سراي من الزمالك لمدة موسم ونصف الموسم، حيث يحصل على راتب 400 ألف دولار للموسم الجاري، على أن يتقاضى 725 ألف دولار للموسم المقبل.

الجدير بالذكر أن مصطفى محمد نجح في تسجيل خمسة أهداف لجالاتا سراي في الدوري التركي إلى جانب هدف آخر في الكأس، خلال المباريات الست التي لعبها مع الفريق منذ انتقاله إليه في يناير الماضي.