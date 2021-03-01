الميركاتو | انتقال مبابي إلى ريال مدريد مرهون بما سيفعله بيل مع توتنهام

زعمت تقارير صحفية إسبانية أن موقف نجم توتنهام هوتسبير الإنجليزي، جاريث بيل من الرحيل عن السبيرز قد تغير بعد تألقه خلال المباريات الأخيرة.

ويلعب بيل (31 عامًا) هذا الموسم مع توتنهام على سبيل الإعارة من ريال مدريد الإسباني، مع بند يتيح للسبيرز أحقية الشراء نهائيًا في الصيف المقبل، وذلك في ظل مساعي إدارة النادي الملكي للتخلص من النجم الويلزي لإفساح المجال للتعاقد مع هداف باريس سان جيرمان الفرنسي، كيليان مبابي، وهي الصفقة التي تعد بمثابة الحلم لجماهير الميرنجي.

من جانبها أفادت صحيفة “آس” الإسبانية، أن إدارة ريال مدريد سعيدة بتألق بيل مع توتنهام خلال الفترة الأخيرة، مما يحفز نظيرتها الإنجليزية لشراء النجم الويلزي بصفة نهائية الصيف المقبل.

وتوترت العلاقة بين بيل والمدير الفني لريال مدريد، زين الدين زيدان، خلال آخر موسمين للويلزي مع اللوس بلانكوس، حيث طالب المدرب الفرنسي اللاعب صاحب الـ31 عامًا بالبحث عن ناد جديد واستبعده من المشاركة في مباريات كثيرة، رغم تراجع نتائج الفريق في عدة مناسبات.

ونال بيل إشادات كبيرة من مدرب توتنهام، جوزيه مورينيو بعد تألقه خلال الفترة الأخيرة مع السبيرز، آخرها بعد تسجيله لثنائية وتقديم تمريرة حاسمة، في الفوز (4-0) على بيرنلي، أمس الأحد، في الجولة الـ26 من الدوري الانجليزي الممتاز.

ويحصل مبابي (22 عامًا) على أجر أسبوعي قدره 433 ألف يورو في باريس سان جيرمان، وينتهي عقده في صيف 2022، وانتقاله إلى ريال مدريد سيكلف النادي الملكي راتب سنوي يبلغ حوالي 30 مليون يورو.

وسيوفر رحيل جاريث بيل عن ريال مدريد 15 مليون يورو سنوياً للوس بلانكوس، وهي قيمة راتب النجم الويلزي.

وانضم بيل إلى توتنهام في فترته الأولى من مواطنه ساوثهامبتون في عام 2007، قبل أن ينتقل في صيف 2013 إلى الميرنجي، في صفقة قياسية وقتها بلغت قيمتها 90 مليون جنيه إسترليني.

حيث خاض جاريث بيل مع اللوس بلانكوس 251 مباراة في جميع المسابقات، سجّل خلالها 105 هدفًا، وحصد 13 بطولة في المجمل، من ضمنها 4 ألقاب دوري أبطال أوروبا.