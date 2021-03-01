فيديو يوتيوب | شاهد اهداف مباراة الاتحاد السكندري وإنبي في الدوري المصري We

شاهد فيديو يوتيوب لأهداف مباراة الاتحاد السكندري وإنبي فى الدوري المصري، ضمن مباريات اليوم الاثنين 1 مارس 2021، والمؤجلة من الجولة الرابعة، والتي يستضيفها ملعب الاسكندرية الدولي.

انتهي الشوط الاول بين الفريقين بتقدم إنبي بهدف دون مقابل، جاء الهدف فى الدقيقة 13 من ضربة جزاء نفذها بنجاح اللاعب “رامي صبري”.

وهذه المباراة هي الأولى بين الاتحاد السكندري وإنبي هذا الموسم 2021/2020 بعدما تأجلت لأكثر من مرة، آخرها يوم 18 يناير الماضي وذلك بسبب تفشي فيروس كورونا بين لاعبي “زعيم الثغر”.