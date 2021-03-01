سبب طريف فوت على مانشستر يونايتد التعاقد مع هالاند مقابل 3 مليون باوند فقط!

كشفت تقارير صحفية بريطانية، أن سوء تفاهم ناتج عن فارق التوقيت بين إنجلترا والنرويج، تسبب في حرمان مانشستر يونايتد الإنجليزي من التعاقد مع نجم وهداف بوروسيا دورتموند الألماني الحالي، إيرلينج هالاند في 2019.

وبحسب صحيفة الميرور البريطانية، فإن هالاند حين كان لاعبًا في صفوف مولده النرويجي، كان مواطنه أولي جونار سولشاير قد أصبح للتو مديرًا فنيًا لمانشستر يونايتد، وطلب وقتها التعاقد مع النجم الشاب.

ووفقًا لذلك، كان من المقرر أن يتواصل ممثلي نادي مانشستر يونايتد بوكيل أعمال هالاند السابق “جيم سولباكن”، قبل أن يصبح فيما بعد الهولندي الإيطالي الشهير، مينو رايولا.

حيث اتفق الطرفان على التواصل في الساعة التاسعة صباحًا لعقد الصفقة، مسؤولي نادي مولده اعتقدوا أن المكالمة ستتم بتوقيت النرويج الخاص بهم، بينما ممثلي مانشستر يونايتد كانوا يقصدون توقيت المملكة المتحدة.

ونتيجة لذلك؛ جاء اتصال مسؤولي مانشستر يونايتد عند الساعة العاشرة صباحًا بتوقيت النرويج، وخلال تلك الساعة كان نادي مولده قد وافق بالفعل على عرض نظيره ريد بول سالزبورج النمساوي، الذي اتصل في الوقت المحدد، وظفروا بخدمات هالاند في يناير 2019 نظير 8 مليون يورو، قبل الشياطين الحمر.

وتجدر الإشارة إلى أن هالاند لم يستمر طويلًا مع سالزبورج، وانتقل بعد موسم واحد فقط إلى بوروسيا دورتموند الألماني، في يناير 2020 نظير 20 مليون يورو، بعد أن شارك مع الفريق النمساوي في 27 مباراة بمختلف المسابقات، تمكن خلالها من تسجيل 29 هدفًا وتقديم 7 تمريرات حاسمة.

ويتألق هالاند حاليًا مع بوروسيا دورتموند منذ انضمامه إلى الفريق الأصفر في يناير 2020، حيث لعب النجم النرويجي 44 مباراة بمختلف المسابقات بقميص أسود الفيستيفاليا؛ سجل خلالها 43 هدفًا، وقدم 11 تمريرات حاسمة.

جدير بالذكر أن عقد إيرلينج هالاند مع بوروسيا دورتموند، يتضمن شرطًا جزائيًا يسمح له بالرحيل مقابل 75 مليون يورو فقط، بداية من صيف 2022.