نتيجة مباراة الاتحاد السكندري وإنبي في الدوري المصري We

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تعرف على نتيجة مباراة الاتحاد السكندري وإنبي في الدوري المصري، ضمن مباريات اليوم الاثنين 1 مارس 2021، والمؤجلة من الجولة الرابعة، والتي يستضيفها ملعب الاسكندرية الدولي.
انتهي الشوط الاول بين الفريقين بتقدم إنبي بهدف دون مقابل، جاء الهدف فى الدقيقة 13 من ضربة جزاء نفذها بنجاح اللاعب “رامي صبري”.
وهذه المباراة هي الأولى بين الاتحاد السكندري وإنبي هذا الموسم 2021/2020 بعدما تأجلت لأكثر من مرة، آخرها يوم 18 يناير الماضي وذلك بسبب تفشي فيروس كورونا بين لاعبي “زعيم الثغر”.
ويحتل الاتحاد السكندري المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 18 نقطة من 12 مباراة، بفارق نقطة واحدة عن إنبي صاحب المركز الثامن.
ويسعى زعيم الاسكندرية لسد الفجوة التي بدأت تضح بيه وبين الفريق البترولي خلال الخمس سنوات الماضية، حيث خسر الاتحاد من إنبي في 6 مناسبات، وتعادل معه 3 مرات، وفاز مرة يتيمة ترجع إلى يوم 20 نوفمبر 2018 بهدف دون رد سجله “رزاق سيسيه”.
فى المقابل يحتل إنبي المركز التاسع بجدول الترتيب برصيد 19 نقطة، جمعهم من 12 مباراة، حقق الفوز فى 5 مباريات، وتعادل فى 4 مباريات، وتعرض لثلاث هزائم.
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