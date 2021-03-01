دييجو سيميوني: بصمة جواو فيليكس كانت مؤثرة أمام فياريال

أشاد دييجو سيميوني مدرب أتليتيكو مدريد بالمهاجم جواو فيلكيس بعدما شارك اللاعب البالغ عمره 21 عامًا كبديل أمام فياريال وسجل هدف ضمان الفوز 2 – صفر في ضيافة فياريال بدوري الدرجة الأولى الإسباني يوم الأحد.

وخرج المهاجم المنضم في صفقة قياسية لأتليتيكو مقابل 126 مليون يورو (152 مليون دولار) من التشكيلة الأساسية للمرة الثانية في ثلاث مباريات، ولم يكن مؤثرًا عندما بدأ مباراة انتهت بالخسارة 1 – صفر أمام تشيلسي في دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء الماضي.

وشارك فيلكس مع بداية الشوط الثاني أثناء تقدم أتليتيكو بهدف أمام فياريال، وحسم الانتصار بتسديدة منخفضة وقوية ليهز الشباك لأول مرة منذ قرب نهاية يناير كانون الثاني الماضي.

وقال سيميوني “لقد سجل هدفًا رائعًا وترك بصمة مؤثرة وهذا ما نريده منه. أحب أن يقاتل اللاعبون ويحاولون إثبات مدى قوتهم، إنه مهم جدًا بالنسبة لنا”.

واحتفل اللاعب البرتغالي بالهدف عن طريق وضع إصبعه على شفتيه لكن سيميوني رفض الحديث عما إذا كان اللاعب يحاول أن يوجه له رسالة بسبب عدم بدء المباراة.

وقال المدرب الأرجنتيني “يجب أن نسأله لماذا فعل ذلك”.

وأضاف ستيفان سافيتش مدافع أتليتيكو “جواو لم يسجل منذ فترة طويلة جدًا، وأنا سعيد من أجله لأنه لاعب صاحب موهبة رائعة، لا أعتقد أنه كان يشعر بالغضب نحو أي شخص وهو يدرك ما نحتاجه”.

ودخل أتليتيكو المباراة وسط ضغط من برشلونة وريال مدريد بعدما تقلص الفارق مع أقرب منافسيه إلى نقطتين حيث اكتفى بفوز واحد في آخر أربع مباريات في الدوري.

كما تعثر أتليتيكو بالخسارة 1 – صفر أمام تشيلسي في ذهاب دور الستة عشر بدوري أبطال أوروبا، لكنه رد بأداء قوي وافتتح التسجيل عن طريق ألفونسو بيدرازا بطريق الخطأ في مرماه بعد ركلة ركنية، وقبل أن يضيف جواو فيلكس هدف ضمان الانتصار.

وقال سيميوني “في كل مرة نلعب فيها هنا، تكون الأمور صعبة جدًا لكننا شعرنا براحة أكبر في الشوط الثاني. تطور مستوانا في المباراة وبحثنا عن الفوز الذي كنا نريده ونحتاجه”.

وستكون المواجهة المقبلة لأتليتيكو على أرضه مع جاره وغريمه ريال مدريد حامل اللقب الذي يتأخر بست نقاط لكنه سيواجه ريال سوسيداد يوم اليوم الإثنين وسينتزع القمة إذا فاز بالمباراتين.

وقال المدرب الأرجنتيني “سندخل القمة بالكثير من الأمل والطاقة والرغبة لمواصلة التحسن”.