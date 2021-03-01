فيديو يوتيوب | شاهد اهداف مباراة الشباب وضمك في الدوري السعودي

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شاهد فيديو يوتيوب لأهداف مباراة الشباب وضمك، ضمن مباريات اليوم الاثنين 1 مارس 2021، في ختام مباريات الجولة ال21 من الدوري السعودي للمحترفين، بعد تأجيلها لمدة 24 ساعة بسبب ظروف الطيران التي لم تساعد فريق الشباب على السفر من الرياض.
عزز الشباب صدارته لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وذلك بعد فوزه على مضيفه ضمك 2-1، فى المباراة التي أقيمت بينهم على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضة في المحالة.
وتقدم الشباب عن طريق إديون إيجالو في الدقيقة 12، قبل أن يسجل إيمليو زيلايا هدف التعادل لضمك في الدقيقة 20، وفي الدقيقة 39 سجل إيجالو الهدف الثاني للشباب.
ورفع الشباب رصيده إلى 44 نقطة فى صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي، فيما تجمد رصيد ضمك عند 17 نقطة في المركز الخامس عشر.
وكان اللقاء الأول بين الفريقين في الدوري السعودي للمحترفين هذا الموسم قد انتهى بفوز صعب للشباب في الجولة السادسة، حيث انتظر الفريق حتى الدقيقة 80 ليحتفل بهدف التقدم الذي سجله تركي العمار، علمًا بأن ضمك سجل أولاً عن طريق اللاعب الجزائري “إبراهيم الشنيحي”، ليرد نواف العابد بهدف التعديل للشباب بعدها بدقائق.
إليكم اهداف مباراة الشباب وضمك
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