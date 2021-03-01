الدوري المصري | كشري يتولى تدريب الإنتاج الحربي بعد عودة حمادة صدقي إلى الهلال السوداني

أعلن اللواء أشرف عامر رئيس مجلس إدارة نادي الإنتاج الحربي المصري اليوم الإثنين، تعيين أحمد عبد المنعم كشري مديرًا فنيًا للفريق الأول بالنادي خلفًا لحمادة صدقي.

وقال أشرف عامر في تصريحات لإذاعة “أون سبورت” اليوم إن أحمد كشري وافق على تولي المهمة وله مطلق الحرية في اختيار أعضاء جهازه المعاون.

وأضاف :”تحدثت مع أحمد كشري هاتفيًا ووافق على تولي المهمة وسيقود الفريق خلال الفترة المقبلة”.

وأوضح :”هناك مباراة يوم الجمعة أمام الاتحاد السكندري (في المرحلة الــ15 من الدوري المصري الممتاز)، ثم ستتوقف مسابقة الدوري المصري بسبب ارتباطات الأندية المشاركة في المسابقات القارية وكذلك معسكر منتخب الفراعنة (المنتخب المصري) للتصفيات الأفريقية”.

وتابع :”حمادة صدقي رحل عن تدريب الفريق رغم أنه ليس هناك أي أزمة بيننا وبينه .. وعلمت من خالد مهدي مدير الكرة أنه وقع للهلال السوداني”.