ليفربول يتباحث مع مدرب آخر غير ناجلزمان لخلافة يورجن كلوب في آنفيلد

كشفت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، أن إدارة نادي ليفربول الإنجليزي، اختارت أسطورة النادي السابق والمدير الفني الحالي لرينجرز الاسكتلندي، ستيفن جيرارد لتدريب الفريق خلفًا للألماني، يورجن كلوب.

ويقدم جيرارد (40 عامًا) نتائج مبهرة مع فريقه رينجرز، الذي يقوده لتصدر ترتيب فرق الدوري الاسكتلندي، بفارق 15 نقطة عن صاحب المركز الثاني وغريمه التاريخي، سلتيك.

وبحسب تقرير سابق لصحيفة “الأثلتيك” البريطانية الموثوقة، فإن المدير الفني للايبزيج الألماني، يوليان ناجلزمان (33 عامًا) يعتبر أحد المرشحين لخلافة مواطنه كلوب في ليفربول.

بينما وفقًا لشبكة “سكاي سبورت” البريطانية، فإن جيرارد يعد المرشح الأقوى لخلافة كلوب فى ليفربول، فى ظل تزايد الشكوك حول مستقبل المدرب المخضرم مع الريدز خلال الفترة الأخيرة.

وجاء قرار إدارة ليفربول بتحديد خليفة كلوب، بسبب الغموض الذي يحوم بشأن مستقبل المدرب الألماني مع الريدز، الذي بات المرشح الأول لقيادة منتخب ألمانيا، خلفًا للمدير الفني الحالي للمانشافت، يواخيم لوف.

حيث تشعر إدارة الريدز بأن كلوب سيقبل مهمة تدريب منتخب ألمانيا، خاصة بعد نفي المدير الفني لبايرن ميونخ الألماني، هانز فليك (56 عامًا) أخبار تدريبه للمانشافت في الفترة القادمة، حيث أكد على استمراره مع العملاق البافاري.

ويرتبط لوف (61 عامًا) بعقد مع منتخب ألمانيا حتى عام 2022، فيما ينتهي عقد كلوب (53 عامًا) مع الحُمر في 2024، ولكن بالنظر لنتائج الريدز المتراجعة خلال الفترة الماضية، فإن رياح التغيير قد تهب على ملعب “أنفيلد” أسرع من ذلك.

ولم يزد كلوب على مدار تاريخه في تجاربه ما قبل الريدز عن 7 مواسم، حيث كانت هذه المدة التي قاد فيها ماينز من 2001 إلى 2008، ثم بوروسيا دورتموند من 2008 إلى 2015، وأخيرًا الحُمر من 2015 إلى 2021، ولا يزال في العقد 3 سنوات أخرى.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن استضافة ألمانيا لبطولة أمم أوروبا 2024 وكونها مرشحة للفوز باللقب، ستغري كلوب بشكل كبير لقبول المهمة.

ويأتي ذلك مع الوضع في الاعتبار أنها ستكون فترة مثالية للنجوم الشباب المتواجدين حاليًا، والذين سيكونوا وصلوا لمرحلة كبيرة من النضج أمثال نجم بايرن ميونخ ليروي ساني، ونجمي تشيلسي الإنجليزي كاي هافيرتز وتيمو فيرنر.

حيث لا يتوقع أن يستمر لوف مع ألمانيا بعد بطولة أمم أوروبا صيف العام الحالي 2021، في حالة استمرار النتائج المخيبة، التي لا يبدو أنها ستتغير؛ خاصة أن المانشافت ستلعب في مجموعة تضم حامل اللقب، البرتغال، وبطل العالم 2018، فرنسا.