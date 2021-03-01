يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر مشاهدة مباراة الزمالك ووادي دجلة في الدوري المصري we، لحساب الجولة 14، والمقرر لها مساء اليوم الاثنين الموافق 1 مارس 2021.

يستضيف ملعب السلام We مباراة الزمالك ووادي دجلة، وهو اللقاء الأول بين الفريقين هذا الموسم 2021/2020، والأول منذ التعادل السلبي مطلع شهر أكتوبر الماضي في ختام مباريات موسم 2020/2019.

تنطلق مباراة الزمالك ووادي دجلة في تمام الساعة 19:30 بتوقيت مصر، 20:30 بتوقيت السعودية، 17:30 بتوقيت جرينيتش، بإدارة الحكم “محمد عادل”، والذي سيساعده كل من شريف عبد الله وعمر فتحي، على أن يتولى محمد عبد الحافظ مسؤولية الحكم الرابع، والثنائي سيد شعبان وسعيد حمزة مسؤولية تقنية الفيديو المساعد “الفار”.

وتنقل مباراة الزمالك ووادي دجلة على قناة أون تايم سبورتس 1 بصوت معلق الدوري السعودي بلال علام، وتذاع أحداثها كذلك عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة وراديو أون سبورت FM.

ويحتل الزمالك المركز الأول في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 29 نقطة من 12 مباراة، مقابل 24 نقطة لصاحب المركز الثاني “الأهلي” والذي لعب 10 مباريات فقط بسبب انشغاله بكأس العالم للأندية ودوري أبطال أفريقيا على مدار شهر فبراير الماضي.

أما وادي دجلة فقد تذيل جدول الترتيب العام برصيد سبع نقاط بسبب ثلاث خسائر متتالية أمام أندية “غزل المحلة ومصر المقاصة والاتحاد السكندري”، لكن فوز واحد قد يُعيده إلى مضمار المنافسة على البقاء أمام الإسماعيلي والإنتاج الحربي وطلائع الجيش.

لكن أكبر طموحات رفاق الحارس المخضرم “محمد عبد المنصف” ستتركز على خطف نقطة من الزمالك، فهذه كانت أفضل نتيجة للفريق الأصفر والأسود في آخر 10 مواجهات له أمام الفارس الأبيض.

وتعادل وادي دجلة 4 مرات في آخر 10 مباريات له أمام الزمالك، من بينهم تعادلين متتاليين في الدوري خلال عام 2020، لكنه خسر بنتيجة (4/صفر) يوم 26 يوليو الماضي أثناء الاستعداد لاستئناف الدوري بعد جائحة كورونا.

ويُعد محمود علاء أفضل هداف للزمالك في تاريخ مواجهات وادي دجلة، إذ تمكن من تسجيل 5 أهداف، ومن بعده مهاجم الفريق السابق “أحمد جعفر” برصيد 4 أهداف.

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