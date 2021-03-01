وفاة مدرب منتخب كرواتيا السابق “زلاتكو كرانيتشار” والد نجم توتنهام “نيكو”

توفي زلاتكو كرانيتشار المدير الفني السابق للمنتخب الكرواتي، اليوم الاثنين عن عمر يناهز 64 عامًا.
وذكرت وكالة الأنباء الكرواتية (هينا) أن كرانيكار توفي إثر صراع قصير مع مرض خطير، وقد أكد الاتحاد الكرواتي لكرة القدم أيضًا وفاة المدرب.
وتولى كرانيتشار تدريب المنتخب الكرواتي بين عامي 2004 و2006 وقاد المنتخب للتأهل إلى نهائيات كأس العالم 2006 التي أقيمت في ألمانيا.
وبدأ كرانيتشار مسيرته الاحترافية في دينامو زغرب الكرواتي واختتمها في رابيد فيينا النمساوي، ومنذ عام 1991 تولى تدريب عدة أندية في النمسا وكرواتيا.
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