بعد غياب طويل..محمود متولي يعود إلى تدريبات الأهلي

عاد محمود متولي مدافع الفريق الأول بالنادي الأهلي المصري، اليوم الإثنين للمشاركة في التدريبات بالكرة على ملعب التتش بالجزيرة.

وأدى متولي جانبًا من التدريبات البدنية وتدريبات الكرة الجماعية مع بداية مران الفريق، وذلك ضمن المرحلة الأخيرة من البرنامج التأهيلي والعلاجي الذي يؤديه اللاعب بعد جراحة الرباط الصليبي التي أبعدته الفترة الماضية.

من ناحية أخرى، قرر المدير الفني بيتسو موسيماني منح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات غدًا الثلاثاء في إطار البرنامج التدريبي، استعدادًا لمواجهة فيتا كلوب الكونغولي المقبلة، حسب ما ذكره الأهلي بموقعه الرسمي على الإنترنت.

ويستأنف الفريق تدريباته بعد غد الأربعاء استعدادًا لمواجهة فيتا كلوب يوم السادس من مارس الجاري في الجولة الثالثة من مباريات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وأدي محمد هاني الظهير الأيمن للفريق، تدريبات منفردة اليوم الإثنين في صالة الألعاب الرياضية (الجيم) وجلسة علاج طبيعي تحت إشراف طبيب الفريق الدكتور أحمد أبو عبلة، بسبب شكواه من كدمة في العضلة الأمامية تعرض لها في مباراة طلائع الجيش أمس الأحد والتي انتهت بفوز الأهلي 2 / 1 في المرحلة الرابعة عشر من الدوري المصري الممتاز.