صحيفة برتغالية تصف هدف كاريلو في مباراة الهلال والفتح بـ “العالمي”

أكدت صحيفة “abola” البرتغالية أن محترف نادي الهلال، أندريه كاريلو، أحرز هدفًا عالميًا في شباك الفتح، خلال المباراة التي انتهت بالأمس بفوز هلالي بنتيجة 5 ـ 2، ضمن الجولة 21 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقالت الصحيفة الواسعة الانتشار “لوسيانو فييتو ساعد كاريلو على تسجيل هدف بطريقة فنية رائعة.. النجم البيروفي لا يزال متألقًا مع الهلال.. سجل جناح بنفيكا وسبورتنج السابق الهدف السادس له هذا الموسم بطريقة سينمائية”.

وأضافت “مرر لوسيانو فيتو، لاعب سبورتنج سابقًا أيضًا، ركلة ركنية على يمين هجوم الهلال وتوقع كاريلو الكرة ووضعها بكعبه في مرمى الفتح”، مرفقة مع التقرير مقطع فيديو لهدف كاريلو الرائع.

وأنهت بقولها “بهذه النتيجة، رفع الهلال رصيده إلى 39 نقطة في المركز الثاني، بفارق نقطتين عن الشباب المتصدر، الذي لديه مباراة مع ضمك، فيما تجمد رصيد الفتح عند 25 في المركز الثالث عشر”.