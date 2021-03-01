شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن والبحرين يستضيفان مجموعات غرب آسيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم الاثنين، عن الدول المستضيفة لمجموعات كأس الاتحاد الآسيوي.

وتقرر أن تستضيف البحرين منافسات المجموعة الأولى، التي تضم كلا من: العهد (لبنان)، الحد (البحرين)، الوحدة (سوريا)، النصر (عمان).

وستستضيف الأردن منافسات المجموعة الثانية، التي تضم الأنصار (لبنان)، السلط (الأردن)، مركز بلاطة (فلسطين)، المحرق (البحرين)، والثالثة أيضا، التي تشمل الفيصلي (الأردن)، السيب (عمان)، تشرين (سوريا)، والفائز من الكويت الكويتي والأمعري الفلسطيني.

وسيقام الدور الأول بنظام التجمّع، في بلد واحد لكل مجموعة، وسينطلق في 23 مايو المقبل، لمنطقة غرب آسيا، وسيتم تقليص عدد المباريات إلى 3 لكل فريق، بدلا من 6.

وسيقام ذهاب نصف نهائي منطقة غرب آسيا، يومَي 13 و14 سبتمبرالمقبل، على أن تجري مباريات الإياب بعد أسبوعين.

ويقام نهائي منطقة الغرب من جولتين، يومَي 20 أكتوبر الأول، و3 نوفمبرالمقبل ، بنظام الذهاب والإياب، بينما سيُلعب نهائي المسابقة في 26 نوفمبر