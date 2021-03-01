شكرا لقرائتكم خبر عن 20 لاعباً في قائمة مصر المقاصة استعداداً لمباراة المقاولون والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اختار إيهاب جلال، المدير الفني لفريق الكرة بنادي المقاصة 20 لاعباً للدخول في معسكر مغلق اليوم بأحد فنادق القاهرة، استعدادا لمباراة المقاولون العرب المقرر إقامتها في الخامسة مساء غد الثلاثاء باستاد المقاولون العرب ضمن منافسات الجولة الـ 15 للدوري.

وضمت القائمة كلًا من: «محمود حمدي ومحمد كوكو وأسامة العزب وأحمد مودي وأحمد صبيحة وعاصم سعيد وخالد أوتشو وفارس طارق وعماد فتحي ومحمد مخلوف وهشام محمد ومصطفى شبيطة وعبدالله مجدي وباولن فوافي وشميلس بيكلى وباسم مرسي ومفتاح طقطق وصلاح عاشور وأحمد عادل ومحمود الغزالي».

وخاض فريق مصر المقاصة مساء اليوم مرانه الختامي استعداداً لمباراة المقاولون العرب على الملعب الفرعي لاستاد الدفاع الجوي، وعقب المران انتظم اللاعبون المختارون ضمن القائمة في المعسكر المغلق بأحد فنادق القاهرة حتى موعد المباراة.