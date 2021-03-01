شكرا لقرائتكم خبر عن طوارىء فى المصري البورسعيدي استعدادًا لبيراميدز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الفريق الكروي الأول بنادي المصري البورسعيدي ، بقيادة مدربه على ماهر حالة الطوارىء القصوي داخل صفوف الفريق ، استعدادا لمباراته الهامة و المرتقبة أمام بيراميدز والمقرر لها غدا بملعب ستاد الاسكندرية .

ويسعى أبناء بورسعيد لاستعادة ذاكرة الانتصارات الغائبة عن الفريق فى اخر جولتين مما أدي لتراجعه فى ترتيب جدول الدوري المصري الى المركز الرابع ب22 نقطة ، بعد تعادلة فى اخر جولتين أمام سموحة و سيراميكا .

من جانبه ، أعلن مجلس ادارة النادي المصري برئاسة سمير حلبية عن وضع مكافاة اجادة للاعبين و الجهاز الفني فى حالة حصد النقاط الثلاث لاحتلال مركز متقدم بجدول المسابقة بالدوري المصري .

فى سياق أخر ، كشف محمد الخولى نائب رئيس النادي البورسعيدي أن ازمة كريم العراقي ما زالت قائمة بسبب مغالاة اللاعب المالية مقابل تجديد تعاقده وقال : وكيل اللاعب يرغب فى فرض علينا وجود شرط جزائي فى العقد الجديد وهو ما رفضة مجلس ادارة النادي حتى لا نشعر بأن اللاعب ووكيلة قاما بتحقيق رغبتهما .

وتابع : على شعب محافظة بورسعيد يعلم جيدا أن النادي المصري أعلن تمسكة باللاعب لأقصي درجة وقام بتقديم عرض جديد يناسب طموع اللاعب وامكانياته لكونة احد العناصر الاساسية للمنتخب الوطني الأوليمبي وأمامه مستقبل كبير فى عالم الكرة والمنتخب الوطني الاول .

كان شوقي غريب المدير الفني ل " المنتخب الاوليمبي " حاول التواصل مع اللاعب مؤخرا من أجل انهاء الخلافات مع نادي المصري البورسعيدي وعودة اللاعب للمشاركات الرسمية ، لكون شوقي غريب يأمل فى جاهزية اللاعب الذى يعد احد العناصر الاساسية فى المنتخب الاوليمبي والذى يستعد لاولمبياد طوكيو يوليو المقبل .