شكرا لقرائتكم خبر عن «هتلر الزمالك» يطير للامارات للعلاج من إصابتة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يتوجه صباح الجمعة المقبل محمد رمضان " هتلر " لاعب فريق الزمالك لكرة اليد برفقة طبيب الفريق دكتور عمرو علي الى دولة الامارات لإجراء العملية الجراحية الدقيقة في العضلة الصدرية مع البروفسير الفرنسي فيليب براندو ، وذلك بعد موافقة المستشار عماد عبدالعزيز علي تحمل تكاليف العملية الجراحية الدقيقة والتأهيل للاعب محمد رمضان (هتلر) .

وكان هتلر قد خرج اللاعب من الملعب وهو يصرخ، خلال مباراة الزمالك وطلائع الجيش ،

ضمن مباريات الجولة الختامية للدور الأول لنهائيات دوري المحترفين لكرة اليد، التي أقيمت على الصالة الرئيسية باستاد القاهرة الدولي.

حيث أن التشخيص المبدئي يشير إلى إصابة اللاعب بمزق أو قطع في العضلة الرئيسية الصدرية «الوتر الذي يربط الكتف بالصدر»، قبل أن يخضع للأشعة التي ستحسم إصابته ومدة ابتعاده عن الملاعب، حيث تأكد غيابه لنهاية الموسم الحالي على أقل تقدير.