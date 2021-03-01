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«هتلر الزمالك» يطير للامارات للعلاج من إصابتة

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هشام أبو حديد 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يتوجه صباح الجمعة المقبل محمد رمضان " هتلر " لاعب فريق الزمالك لكرة اليد برفقة طبيب الفريق دكتور عمرو علي الى دولة الامارات لإجراء العملية الجراحية الدقيقة في العضلة الصدرية مع البروفسير الفرنسي فيليب براندو ، وذلك بعد موافقة المستشار عماد عبدالعزيز علي تحمل تكاليف العملية الجراحية الدقيقة والتأهيل للاعب محمد رمضان (هتلر) .

وكان هتلر قد خرج اللاعب من الملعب وهو يصرخ، خلال مباراة الزمالك وطلائع الجيش ،

ضمن مباريات الجولة الختامية للدور الأول لنهائيات دوري المحترفين لكرة اليد، التي أقيمت على الصالة الرئيسية باستاد القاهرة الدولي.

حيث أن التشخيص المبدئي يشير إلى إصابة اللاعب بمزق أو قطع في العضلة الرئيسية الصدرية «الوتر الذي يربط الكتف بالصدر»، قبل أن يخضع للأشعة التي ستحسم إصابته ومدة ابتعاده عن الملاعب، حيث تأكد غيابه لنهاية الموسم الحالي على أقل تقدير.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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