شكرا لقرائتكم خبر عن تقييم محمد صلاح ولاعبي ليفربول من المواقع الإنجليزية بعد مباراتهم أمام شيفيلد يونايتد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انتهت أمس حتى وقت متأخر مباراة ليفربول ضد شيفيلد يونايتد في الأسبوع 26 من الدوري الانجليزي بفوز ليفربول بنتيجة 2-0، أحرز الهدفين كل من كورتيس جونز وروبيرتو فيرمينو في الدقيقتين 48 و64 من زمن المباراة.

بهذه النتيجة حافظ ليفربول على موقعه في المركز السادس برصيد 43 نقطة من 26 مباراة وبفارق نقطة من المركز الخامس الذي يحتله تشيلسي برصيد 44 نقطة من 26 مباراة.

تقييم لاعبي ليفربول بشكل عام كان جيدا نظرا لتحقيقه الفوز بعد أربع هزائم متتالية حيث حصل أفضل لاعب على تقييم 8.1 وهو اللاعب كورتيس جونز محرز الهدف الأول يليه اللاعب أرنولد ترينت الذي حصل على متوسط تقييم 7.6 ثم فينالدوم وأدرريان اللذين حصلا على متوسط تقييم 7.1 درجة.

أما أقل اللاعبين في المباراة من فريق ليفربول فحصل على 6.3 وهو اللاعب أوزان كاباك يليه ساديو ماني بمتوسط تقييم 6.5 ثم تياجو ألكانتارا بتقييم 6.6 يليه لاعبنا محمد صلاح وربيرتو فيرمينو اللذان حصلا على متوسط تقييم 6.8 درجة.

وفيما يلي تقييم محمد صلاح وجميع لاعبي ليفربول من المواقع والصحف الإنجليزية بعد مباراتهم أمام شيفيلد يونايتد