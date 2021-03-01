اندرسن: فولهام لا يخشى أي من الفرق الكبيرة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 1 مارس 2021

أشار اللاعب يواكيم أندرسن إلى أن ​فولهام​ لا يخشى توتنهام وليفربول ومانشستر سيتي قبل سلسلة صعبة من المباريات في ​الدوري الإنكليزي​ الممتاز.



وقال أندرسن: "إنها ليست نهاية العالم، نحن بحاجة إلى الاستمرار وأنا متأكد من أننا سنأخذ الكثير من النقاط. ليست هناك حاجة لإظهار الخوف، فنحن نعلم وقد أظهرنا طوال الموسم أنه بغض النظر عمن نواجه، يمكننا تقديم أداء جيد".

وأضاف: "كان يجب أن نفوز بهدفين أو ثلاثة أهداف ضد بالاس. إنه أمر محبط حقًا ولكن مرة أخرى أداء إيجابي حقًا وشيء نحتاج إلى البناء عليه. علينا أن نصدق أن الأهداف ستأتي وستتحقق".