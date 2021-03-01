اتحاد الكرة يبدأ خطوات عودة مسابقات الكرة الشاطئية

بدأ اتحاد الإمارات لكرة القدم خطوات عودة نشاط مسابقات كرة القدم الشاطئية خلال المرحلة المقبلة بهدف نشر اللعبة في مختلف أنحاء الدولة ومنح الفرصة للاعبين على إبراز مواهبهم بما يخدم مصلحة منتخبنا الوطني الذي تنتظره العديد من المشاركات الخارجية الإقليمية والقارية والعالمية.

وقال محمد عبدالله هزام الظاهري الأمين العام لاتحاد كرة القدم إن عودة نشاط كرة القدم الشاطئية يأتي في إطار حرص مجلس إدارة الاتحاد برئاسة الشيخ راشد بن حميد النعيمي على دعم هذه اللعبة التي تحظى بشعبية واسعة في المنطقة، وسبق أن سجّل من خلالها منتخبنا الوطني العديد من الانجازات في مختلف البطولات التي شارك فيها وأصبح أحد أهم المنتخبات في قارة آسيا.

وأوضح الأمين العام أن اللجنة المشرفة على كرة القدم الشاطئية أنجزت اللائحة التنظيمية الخاصة بعودة مسابقة الدوري وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية، مشيراً إلى أن موعد انطلاق المسابقة سيحدد قريباً بعد معرفة عدد الفرق المشاركة.

ويمكن للأندية والفرق الراغبة في المشاركة بالنسخة الثانية من مسابقة الدوري التسجيل عبر الرابط التالي:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdZN7fdDAQFhCKkrZcSgfXPss5IeIlWukFIT-KJcOP-MP4Nlw/viewform?usp=sf_link