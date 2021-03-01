شكرا لقرائتكم خبر عن شباب الأهلي يهزم الشارقة في ذهاب نهائي دوري السلة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: مسعد عبد الوهاب

عزز شباب الأهلي حظوظه في الفوز بلقب دوري الإمارات لكرة السلة للرجال بانتصاره على ضيفه الشارقة حامل اللقب بنتيجة 82-69، في المباراة التي جمعت الفريقين على صالة نادي شباب الأهلي بالممزر، في ذهاب نهائي بطولة الموسم الحالي، ويلتقي الفريقان «إياباً» في 6 مارس الجاري، وفي حالة تكرار «الفرسان» فوزه يتوج باللقب، ولو فاز «الملك» سيلجأ الفريقان إلى مباراة فاصلة تحدد لها يوم 13 من الشهر الجالي لحسم اللقب.

وفرط الشارقة بفرصة إنهاء الربع الأول متفوقاً بفارق النقطتين وبنتيجة 21-19، قبل أن يشهد الربعان الثاني والثالث صحوة للاعبي شباب الأهلي وتمكنوا من نيل الأفضلية بواقع 28-17 و21-17، وكفل لهم التفوق الفوز بالمباراة، بعدما انتهى الربع الرابع بالتعادل 14-14.

على جانب آخر، أجريت على هامش ذهاب نهائي دوري السلة، قرعة منافسات «كأس صاحب السمو رئيس» الدولة، وأسفرت عن تحديد هوية الفرق الأربعة التي ستخوض الدور التمهيدي من البطولة التي ستقام خلال الفترة من 13 مارس الجاري وحتى الثالث من إبريل المقبل، وتجري مبارياتها بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة.

وجاءت نتائج القرعة، قاسية على فريقي النصر والوصل، الذين سيخوضان أولى مواجهات الدور التمهيدي، في لقاء سيحدد هوية الفريق المتأهل للقاء العين في افتتاح الدور ربع النهائي، كما فرضت القرعة على فريقي الوحدة والظفرة خوض ثاني مباريات التمهيدي، في مواجهة تمنح الفائز لقاء بني ياس في ثانية مباريات دور الثمانية.

حضر مراسم إجراء القرعة اللواء «م» إسماعيل القرقاوي رئيس الاتحادين الإماراتي والعربي، وعبداللطيف الفردان نائب رئيس اتحاد الإمارات لكرة السلة، ومنح نظام القرعة، بطل ووصيف دوري الموسم الماضي، فريقي الشارقة وشباب الأهلي، التأهل بصورة مباشرة إلى ربع النهائي، قبل أن يتم إكمال مراسم القرعة، وسحب أوراق أسماء أربعة من أصل فرق الأندية العشر المنافسة، ومنحها خاصية التأهل المباشر أيضاً لدور الثمانية، مقابل 4 فرق فرض عليها خوض دور تمهيدي، يتحدد من خلاله هوية الفريقين المكملين للربع نهائي.

ووفقاً لنتائج القرعة، يخوض الشارقة لقاءً سهلاً نسبياً أمام الجزيرة في ثالث مباريات دور الثمانية، على أن يختتم بلقاء شباب الأهلي والبطائح.