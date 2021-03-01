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برشلونة: اعتقالات مرتبطة بالتحقيق في قضايا مالية خاصة بالنادي

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الرياص - اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي تويتر
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EPA
تجمع صحفيون أمام مكاتب أثناء تفتيشها

أعلنت الشرطة الإسبانية اعتقال عدد من الأشخاص بعد تفتيش مكاتب تابعة لنادي برشلونة لكرة القدم. ولم تتأكد بعد هويات المعتقلين ولا عددهم.

ونفذت الشرطة العملية يوم الاثنين بعد تحقيق بشأن قضايا مالية متعلقة بنادي برشلونة. ومن المقرر إجراء انتخابات رئاسة النادي يوم الأحد المقبل، وذلك في أعقاب استقالة الرئيس السابق، جوسيب ماريا بارتوميو، في أكتوبر الماضي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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