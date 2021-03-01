اخبار الرياضه

الامارات | صورة وتعليق.. ميسي قبل بناء أسطورة برشلونة

0 نشر
دبي - الإمارات اليوم 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن صورة وتعليق.. قبل بناء أسطورة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نشرت صحيفة "صن" البريطانية صورة قديمة من مدرسة "لاماسيا" الخاصة بنادي برشلونة الإسباني التي خرّجت لعالم كرة القدم عدد كبير من اللاعبين النجوم الذين أضفوا المتعة والفرح على مشجعي برشلونة في طوال السنوات الماضية فمنهم من استمر وآخرون رحلوا إلى أندية أخرى.

وفي الصورة، ثلاثة من النجوم المعروفين في الساحة العالمية حالياً وهم: ليونيل ميسي (يرتدي القناع) ، سيسك فابريغاس لاعب موناكو حالياً (الصف الخلفي، الثاني على اليمين) وجيرارد بيكيه (الصف الخلفي ، الثالث على اليسار).

 

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news

Share
طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App
الكلمات الدلائليه
احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا