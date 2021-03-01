الامارات | وفاة مدرب منتخب كرواتيا السابق زلاتكو

شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة مدرب منتخب كرواتيا السابق زلاتكو والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توفي مدرب منتخب كرواتيا السابق زلاتكو كرانيتشار عن 64 عاما، كما اعلن الاتحاد الكرواتي لكرة القدم اليوم الاثنين.

وقال بيان صادر عن الاتحاد المحلي للعبة "توفي كرانيتشار اسطورة كرة القدم الكرواتية في زغرب".

وكان كرانيتشار ادخل الى المستشفى الشهر الماضي لمعاناته من مشاكل في الكبد، كما اشارت وكالة الانباء المحلية "هينا".

ولعب كرانيتشار في صفوف دينامو زغرب منذ اواخر السبعينيات وحتى عام 1984 قبل الانضمام الى رابيد فيينا النمسوي، حيث توج في صفوفه بطلا للدوري المحلي مرتين، قبل ان يلعب موسما آخر مع نادي بولتن النمسوي ايضا.

بعد اعتزاله كلاعب، دخل معترك التدريب وتولى الاشراف على فريقه السابق دينامو زغرب وقاده الى الثنائية المحلية مرتين عامي 1996 و1998.

تولى الاشراف على منتخب كرواتيا من 2004 الى 2006، قبل ان يقال من منصبه بعد فشل فريقه في بلوغ الدور الثاني من مونديال المانيا عام 2006.

تولى بعدها الاشراف على منتخب مونتينيغرو من 2010 الى 2011، ثم سيباهان الايراني والاهلي السعودي. يذكر ان نجله نيكو كرانيتشار (36 عاما) هو لاعب كرة قدم سابق ايضا.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news