شكرا لقرائتكم خبر عن هل تجاهل محمد صلاح تهنئة مطفى محمد بعد تألقة مع جالاتا سراى؟ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - جاء صمت النجم الدولى محمد صلاح المحترف فى ليفربول الإنجليزىن تجاه تألق مصطفى محمد الفرعون المصرى الذى ضرب بقوة مع فريقه جالاتا سراى فى أول تجربة إحترافية للاعب ونجاحه فى تسجيل 6 أهداف، ليثير التساؤل عن الأسباب التى دفعت مو صلاح لعدم التفاعل مع تألق الاناكوندا المصرى سواء بتغريدة على صفحتة عبر تويتر.

اعتاد صلاح أن يشارك بالإشادة أو الاحتفاء بأي تألق لنجم مصري،ـ مثلما فعل قبل ذلك مع نجم التنس المصرية ميار شريف ومع منتخب اليد الذى قدم مباراة عالمية أمام بطل العالم منتخب الدنمارك فى بطولة العالم الأخيرة التى أقيمت فى مصر، وكذلك مع تألق زميله فى المنتخب أحمد حسن كوكا مع فريقه اليونانى كما دعم وأشاد بالبطل المصرى بيج رامى، وغيرهم من نجوم مصر الذين قدموا مستويات وإنجازات عالمية.

وتباينت التساؤلات ففى الوقت الذى رأى فيه البعض ان موقف صلاح بعيد تماما عن الغيرة الكروية كون مصطفى محمد بات حديث الجماهير المصرية التى تتابع مبارياتة ووتوقع نجاحه فى التجربة، ويرون أن اللاعب المصرى مازال فى بدايتة الإحترافية ولم يحقق الانجاز الذى يستدعى قيام نجم كبير مثل صلاح أن يتفاعل معه، بينما يرى فريق أخر أن الاناكوندا المصرى يستحق الاشادة ودعم الجميع خصوصا محمد صلاح الذى سبق وعدم الكثيرين من أبطال مصر.

ونجح مصطفى محمد، ، في لفت الأنظار إليه بقوة، بعد الأداء المميز مع الفريق التركي منذ انضمامه له في يناير الماضي، قادمًا من نادي الزمالك، لمدة موسم ونصف الموسم على سبيل الإعارة بنية البيع.وأحرز مصطفى محمد، 6 أهداف مع جالاتا سراي، في 6 مباريات، لينال إشادة نجوم الكرة المصرية