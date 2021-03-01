شكرا لقرائتكم خبر عن سلطان الفيصل رئيسًا للاتحاد العربي للدراجات النارية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انتهى الاجتماع الذي عقد ظهر اليوم عبر تطبيق زوم، وذلك من أجل تشكيل لجنة لإدارة الاتحاد العربي للدراجات النارية من الآتية أسماؤهم:

السمو الملكي الأمير خالد بن سلطان الفيصل رئيسا للجنة (السعودية) وسمو الشيخ أحمد الصباح نائب أول من دولة (الكويت) والأستاذ إبراهيم فريد نائب ثان وقائم بأعمال الأمين العام من (مصر).

والأستاذ عبدالله شعراوي عضوا من دولة (فلسطين) والأستاذ هاشم شمعون عضوًا من دولة (السودان) والأستاذ على زيد عضوا من دولة (جيبوتي) والأستاذ ماسي بواجاش عضوًا من دولة (الجزائر) والأستاذ سعد السفياني عضوًا.

بالإضافة إلى ممثل عن اتحاد الاتحادات العربية الوطنية ومقرر اللجنة.

ويأتى هذا الاجتماع بناء على طلب إبراهيم فريد عضو المكتب التنفيذي بالاتحاد العربي للدراجات النارية والمدير التنفيذى للاتحاد المصري للدراجات النارية والذي يقوم بدوره بالتنسيق بين الدول العربية للحضور.