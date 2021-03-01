شكرا لقرائتكم خبر عن صدمة في نادي الجونة بعد إصابة إسلام رشدي بقطع في الصليبي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أصيب الجهاز الفني بالفريق الكروي الأول بنادي الجونة بقيادة رضا شحاتة بصدمة شديدة بعد تأكد إصابة إسلام رشدي لاعب الفريق، بقطع في الرباط الصليبي وغيابه لنهاية الموسم الجاري.

ويواصل الفريق تدريباته خلال المعسكر المقام حاليا بالغردقة استعدادا لمباراته المقبلة أمام سموحة المقرر لها غدا ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

ويحرص رضا شحاتة خلال هذه الفترة على تجهيز بعض اللاعبين البدلاء لسد النقص العددي بصفوفه.

ويأمل رضا شحاتة في استعادة نغمة الانتصارات الغائبة منذ عدة جولات بالدورى المصري وأدت لتراجعه في ترتيب الدوري المصري، بعدما كان متواجدا فترة طويلة في المربع الذهبي.

من جانبه، أكد شحاتة أن مباراة الغد ستكون نقطة انطلاق الفريق نحو العودة للمراكز الأولى لإسعاد جماهير البحر الأحمر.