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صدمة في نادي الجونة بعد إصابة إسلام رشدي بقطع في الصليبي

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هشام أبو حديد 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أصيب الجهاز الفني بالفريق الكروي الأول بنادي الجونة بقيادة رضا شحاتة بصدمة شديدة بعد تأكد إصابة إسلام رشدي لاعب الفريق، بقطع في الرباط الصليبي وغيابه لنهاية الموسم الجاري.

ويواصل الفريق تدريباته خلال المعسكر المقام حاليا بالغردقة استعدادا لمباراته المقبلة أمام سموحة المقرر لها غدا ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

ويحرص رضا شحاتة خلال هذه الفترة على تجهيز بعض اللاعبين البدلاء لسد النقص العددي بصفوفه.

ويأمل رضا شحاتة في استعادة نغمة الانتصارات الغائبة منذ عدة جولات بالدورى المصري وأدت لتراجعه في ترتيب ، بعدما كان متواجدا فترة طويلة في المربع الذهبي.

من جانبه، أكد شحاتة أن مباراة الغد ستكون نقطة انطلاق الفريق نحو العودة للمراكز الأولى لإسعاد جماهير البحر الأحمر.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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