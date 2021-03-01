شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تفاصيل إتفاق المرشحين الأربعة على رئاسة الكاف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عقد المرشحون الأربعة لرئاسة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم اجتماعاً، في الـ27 والـ28 من شهر فبراير الماضي، بالعاصمة المغربية الرباط، حيث تداولوا فيه إمكانية الاتفاق على إسمٍ واحد فيما بينهم ليظفر برئاسة «الكاف»، استناداً إلى ما ذكرته تقارير إعلامية متطابقة.

وأشارت مصادر مطلعة، إلى أن الاجتماع شهد حضور كل من الجنوب أفريقي باتريس موتسيبي والسنغالي أوغستين سنغور والإيفواري جاك أنوما ثم الموريتاني أحمد ولد يحيى وأضاف أن المرشحين الأربعة لرئاسة «الكاف» يتباحثن إمكانية الاتفاق على إسمٍ واحد قبل انتخابات 12 مارس

وأفادت ذات المصادر بأن الاجتماع حضره كذلك ممثلون عن الاتحاد الدولي لكرة القدم، وأُثير فيه سيناريو تدعيم موتسيبي بناء على اتفاق بين كل المرشحين، وذلك قبل حلول الـ12 من مارس الحالي، موعد انعقاد الجمعية العمومية لـ«الكاف» بالرباط.

ورغم التَّدابير الاحترازية التي أقرّتها السلطات المغربية لمكافحة السلالة المتحورة لفيروس «كورونا»، إلا أن موتسيبي نجح في الدخول إلى المغرب لحضور الاجتماع، قادماً من جنوب أفريقيا التي تشهد انتشاراً لهذا الصِّنف من الوباء.