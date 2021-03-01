شكرا لقرائتكم خبر عن الشرطة الأمريكية تعثر على جثة لاعب كرة وترجح مقتلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكدت تقارير إعلامية أمريكية، أن الشرطة الأمريكية عثرت على لاعب كرة القدم الأمريكية سابقا، لويس أنطوني نيكس ميتا، بعد الإعلان عن اختفاءه في وقت سابق.

وأشارت التقارير، إلى أن الشرطة لم تفصح عن مكان العثور على الجثة، وفضلت فتح تحقيقات في الواقعة قبل إصدار أي بلاغ يخص وفاة اللاعب السابق، الذي فارق الحياة عن عمر يناهز 29 سنة.

وقالت والدة الراحل:«أن سبب موت ابنها ما زال غامص لحد الآن، سأنتظر حتى يعطوني المزيد من المعلومات حول ما حدث. لم يتم إخباري بمكان العثور على الجثة، مشيرة إلى أنه من المحتمل أن يتم تشريح الجثة».

من جانب آخر، قالت والدة المتوفى، إن آخر مرة تحدثت معه فيها، كانت يوم الثلاثاء الماضي، ثم في اليوم التالي (الأربعاء) لم يرد على اتصالاتها ولا رسائلها القصيرة، لتقرر إخبار الشرطة باختفائه